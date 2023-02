AIMAR VENTSEL ⟩ Venemaa on definitsiooni kohaselt läbikukkunud riik

Nii peetakse vist ka Eestis läbikukkunud riigiks riiki, kus elu on vilets, palgad väikesed ja korruptsioongi lokkab. Tegelikult on läbikukkunud riik hoopis selline riik, mis ei kontrolli oma territooriumi ega ole sel vägivallamonopoli oma territooriumil. Lahtiseletatuna tähendab viimane, et riigile allub sõjavägi, politsei ja sel on õigus karistada ning teised mängijad riigile konkurentsi ei paku.