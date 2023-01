JUHTKIRI ⟩ Pikk väljapressimine võib Türgile kalliks maksma minna

Siin on muidugi ainet mõtiskleda ja küsida ka meie ühiskonnale mõeldes, et kui palju saab vaba ühiskond loota inimeste tervemõistuslikkusele ning milline võiks olla vajadus usurahu ja kodurahu seadusega kaitsta. Muuseas on Soomet usurahu sellisest kaitsest loobuma kutsunud ei keegi teine kui ÜRO – ikka inimõiguste ja vaba eneseväljenduse nimel.

Eesti on mõistagi kaitstum, kui kasvõi üks kahest naabrist on NATOs, ning veel enam oleme kaitstud, kui seal on nii Soome kui ka Rootsi.

Türgi veto Rootsile on tekitanud ka mõtte, et äkki võiks Soome liituda NATOga üksi. See on muidugi sügavalt Soome otsustada, kui Türgi selleks võimaluse annab. Mingis mõttes on väärikas olla Rootsiga solidaarne ajal, kui too seisab silmitsi väljapressimisega. Tundub ikka väga ebaõiglane, kui arvukate inimõigusrikkumiste eest kriitikat pälviv Türgi esitab Rootsile tingimusi – no sultan, tule mõistusele!

Teisalt tuleb arvestada, et Türgi on NATO liige ja ilmselt jääb selleks. Pidades silmas vajadust NATOt tugevdada näitaks Soome eraldi liitumine aga selgesti, et Türgi mängud Putini Venemaad sugugi ei aita ja see pole ka Türgi eesmärk.

