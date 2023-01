Edward Lucas ⟩ Havelist Pavelini: Tšehhi presidendivalimiste õppetund ei lähe naaberriikides kaotsi

Suured ootused ja pettumust valmistavad tulemused. See on tšehhide lugu alates 1989. aasta sametrevolutsioonist. See muinasjutuline episood (mille tunnistajaks ma noore väliskorrespondendina olin) ei viinud ainult Václav Havelit Praha lossi. See pani aluse jõulisele kodanikuühiskonnale ja riigi taaslõimumisele Euroopa peavooluga.