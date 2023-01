DAVID VSEVIOV ⟩ Venemaal on raske demokraatlikuks arenguks leida õppetunde minevikust

Sõjaaeg on konkreetsete ning valdavalt olevikuga seonduvate küsimuste lahendamise hetk. Mis ei tähenda, et kui «muusad vaikivad», poleks põhjust tuleviku stsenaariumide üle mõtteid vahetada. Ning seda on ka mitmesugusel viisil tehtud. Ukraina puhul: valdavalt igati loogilises variandis, kuidas peaks võidu järel toimuma riigi ülesehitamine ning turvalisuse tagamine. Kui aga vaadata Venemaa poole, siis on lood keerulisemad ja esitatud võimalikke tulevikuarengu nägemusi võib kohata seinast seina, alates samas vaimus jätkamisest kuni impeeriumi lagunemiseni välja.