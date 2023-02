PRIIT PULLERITS ⟩ ROK ei saa ometi nii naiivne olla

Eelmisel nädalal avaldatud ROKi seisukoht – just, see on seisukoht, mitte käsk või otsus! –, et venelased võiks naasta maailma spordiperre, sisaldab klauslit, et võistlustel ei tohi kasutada Venemaa lippu, hümni, rahvusvärve ega muid selle riigi tunnuseid. Kuid mis enamikul ilmselt märkamata jäänud: seisukohas on kirjas, et keeld kehtib kogu võistlusareeni kohta.