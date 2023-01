Andres Kaarmann ⟩ Haridustöötajate liidu hinnang Parempoolsetele on omakasupüüdlik ja eksitav

Eelmise nädala lõpus ületas Postimehes uudiskünnise see, et Parempoolsed said Eesti Haridustöötajate Liidu juhtidelt koolieksamil hindeks kahe. Riigikogu valimistel osalevatele erakondadele saadetud «eksamiküsimused» viitasid üpris varjamatult sellele, et häid hindeid võivad loota eelkõige need, kelle vastused küsijatele kõige rohkem meeltmööda on, kirjutab erakonna Parempoolsed juhatuse liige ja aastatel 2011–2014 haridusministri nõunikuna töötanud Andres Kaarmann.