Mihkel Tüür ⟩ Ooperimaja peegeldab Tallinna linnaplaneerimise peataolekut

Kui võtta ette Tallinna kaart, kus punasega on tähistatud eramaad ja selle vahele jääv valge ala on veel Tallinna linna omandiga seotud maa, siis on päris selge, et lisaks bastionaalvööndile on ainuke hingamisruum südalinnas merekaldal linnahalli ala. Seda krunti on Tallinna linnavalitsus juba aastast 2008 üritanud huugama panna, aga ootamatud tagasilöögid on sundinud mitu korda edasi lükkama hea plaani linnakassat täita. Tänu kriisidele on see kriitiline tükike mereäärt, mis moodustas nõukogude ajal silla linnakodanikule üle suletud tööstusalade mereäärde, viimane saatuse nöögi tõttu Tallinna omandisse jäänud saareke, ehk siis veel kõigi linlaste ühisomand.