On veider, et vene õigeusu kirik läbi kaasneva rahupalvuse ennast marginaalidega seob. Ilmunud uudiste põhjal võib öelda, et KOOS ja Ühendatud Vasakpartei ei suuda Moskva huve tõsiselt esindada, nad ei ole täna tõsiseltvõetavad poliitilised organisatsioonid, mis muidugi ei tähenda, et nad ei suudaks riigikogu valimiste eel ühiskondlikku rahu häirida ja piisavat segadust külvata.