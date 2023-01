JUHTKIRI ⟩ USA uue suursaadiku saabumine Eestisse on ka oluline sõnum Venemaale

Vastne suursaadik on oma sissevannutamiskõnes nentinud, et eestlastele pole Ukraina sõda midagi abstraktset. «See on seni elavate perekonnaliikmete läbielatud kogemus. Mõned tõmbuvad ohu ees kössi. Eestlased on selle asemel imetlusväärselt pannud kokku tõelise kaastunde ja selge vaatega laia rahvusliku huvi määratluse, et olla oma ülesannete kõrgusel,» ütles Kent, meenutades ka eestlaste suurimat per capita panust Ukraina toetuseks. See kõik ei kõla just selliselt, et Washington tuleb Tallinna õpetama, kuidas viimane peaks mõistma oma ajalugu.