Majanduskasv on küll üks paremaid ja laiapõhjalisemaid majanduse tervise näitajaid, kuid ei ole üldsegi mitte ainus. Kasvu kõrval on olulised ka hõive, tööpuudus, võrdsed võimalused tööturul, piisava kohaliku kapitali ja säästude olemasolu, haridus, tervise hoidmine ja tervishoid ning palju muud. Majanduse suurust saab kasvatada mõne ettevõtte peakorteri või virtuaalse kolimisega Eestisse, kuid see ei too kaasa elukvaliteedi muutust.