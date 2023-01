EKRE, Keskerakonna, SDE ja roheliste vastustes on selgelt tunda soov maksude ja toetuste abil Eesti tarbijaid ja ettevõtteid kaitsta. Neile vastanduvad Reformierakond ja Parempoolsed, kes seisavad oma vastustes jõuliselt õhukese riigi ja avatud majanduse toetusel. Eesti 200 ja Isamaa on ettevaatlikud, rõhutades küll kasvule orienteeritud turumajanduse olulisust, aga mööndes riigi sekkumist, et pehmendada toimetulekut.