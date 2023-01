Erkki Koort ⟩ Eesti Energia seiklused Saraatovi oblastis

Eesti kodanik saab kirja, milles öeldakse, et kui sa kahe nädala pärast meie tõstetud hinnaga ei nõustu, siis võtame sult energiat tasuta. Ei, see ei ole pildike Saraatovi oblastist, vaid see on tänane hetk Eesti Vabariigist, kirjutab julgeolekuekspert Erkki Koort.