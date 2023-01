JUHTKIRI ⟩ Eesti kirjandus alistab kurjuse ja ravib rumaluse

Küsimus on muidugimõista selleks esitatud, et see siinsamas pihuks ja põrmuks teha. Eesti kaasaegne luule on vajalik – ka sajand pärast Juhani Liivi ja Ernst Ennot – selleks et kompida keele väljenduspiire, otsida meie muutuvast emakeelest jätkuvalt kõige kaunimaid ja leidlikumaid sõnamustreid. Ja eks sedasama pakub tihti ka proosa ning meisterlikult kirjutatud esseedki.

Eesti kirjandus on meie olemasolu esmane tingimus ning keeletarkuse vundament. Kui poliitikud näitavad tihti üles suurt muret eestlaste arvukuse pärast, siis pole näha, et eestlus kui kultuurinähtus neile sama palju korda läheks. Võitlus eesti keele pärastki piirdub peamiselt hariduskeele küsimustega, mille juures eesti kirjandus seisab kusagil tagaplaanil, nagu oleks see juba valmis ja lõpetatud. Kultuuripoliitikas on kirjandus tihti päris Tuhkatriinu rollis.

Kuid kirjanduse elusust on just praegu meil hädasti tarvis. Ka igapäevane kirjutatud eesti keele tase, nagu me seda kasutame, on selges sõltuvuses sellest, kui loetud, hinnatud ja arengujõuline on eesti väärtkirjandus.

Postimees on avanud nädalavahetuseti AKs ilmuva kirjanduskooli rubriigi, kus meenutame ja tutvustame meie suurkujusid ja nende teoseid. Samuti saavad laupäevaessees sageli sõna just kirjanikud. Eeskätt muidugi seda silmas pidades, mis neil on südamel, kuid kindlasti ka kirja pandud sõna meisterlikkuse pärast.