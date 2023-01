Valdar Parve ⟩ Koertes voolab murdja veri

Koerakoolitajate nõuandeid on pärast koerasurmade (koerast tingitud surmade, vrd tulesurmade) arvu kasvu nõnda palju, et kõiki neid läbi lugeda ei jõua. Löök tulevat suunata koeraomaniku pihta, kes koera treenida ei viitsi või seda valesti teeb. Kahjuks ei taba aga enamik manitsejaid asja tuuma – koer on hunt ja seda meie endi kodus.

Teadlased on kindlaks teinud, et hundil ja koeral oli ühine esivanem (kodukoera ladinakeelne nimetus on Canis lupus familiaris). Nii nagu homo sapiens’il oli hulk eellasi, kes teisenesid (mikro)evolutsioonide kuhjudes, nii oli ka koertel – penides avavad end meile nende eelajalooliste esiisade geenid, neis voolab murdja veri! Kaheksakümnendail silmasin kirurgiakliiniku palatis arstiteaduse professorit, kelle Kaukaasia lambakoerad olid rängalt lõhki rebinud ja kes kannatas seetõttu gaasgangreeni käes. Ta ütles, et pääses rünnakust eluga vaid seetõttu, et ei olnud üksinda – poeg peksis koerad labidaga eemale.