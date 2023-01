Lauri Läänemets ⟩ Vajame riigikaitsemaksu, et relvad ei tuleks vanurite ja laste arvelt

Nagu Oidsalu ka ise oma artiklis viitas, on sotside riigikaitse valimisprogramm kõige ambitsioonikam ning mitte kitsalt rahalises mõttes vaid sellepärast, et see sisaldab ka elanikkonnakaitset ühe prioriteedina. Üldiselt on selge, et kaitsekulud lähiaastatel kasvavad – see on kõigil erakondadel valimisprogrammis kirjas. Samas jäägem realistlikuks – uute riigikaitsevõimekuste tagamiseks on sisuliselt kolm varianti: kas tõsta selleks kasvõi ajutiselt makse, võtta laenu või siis võtta kaitseinvesteeringuteks vajalik raha teiste valdkondade arvelt – olgu selleks siis siseturvalisus, haridus või tervishoid. Ning kõik need valdkonnad on juba kriitilise piirini hapraks kärbitud, oravate keeles – «tõhustatud».