Hain Rebas ⟩ Läänlased avastasid, et Eesti Vabariigil oli tõsi taga

Rootsi endine peaminister Carl Bildt on Eestis üldtuntud kuju. Oma värsketes mälestustes meenutab ta pikemalt ms. Narva dramaatilist nn. referendumi 1993.a kuumal suvel («Mina krig. Politik och diplomati i fredens tjänst» ehk «Minu sõjad. Poliitika ja diplomaatia rahu teenistuses», Bonniers/Sthlm 2022) Muuseas tsiteerib ta üht oma selleaegset kirja: mida peale selliseid rahvahääletusi vaja, on mõned süütavad sädemed. Kindlasti on paljusid, kes sellega panustada tahavad. Eesti poolel on Rebas viitsütikuga pomm. Vene poolel noteerin Rahvusliku Päästefrondi üleskutset toetada Narva elanikke relvastatud üksustega. Hmmm…«viitsütikuga pomm»? Tohohh??