Andres Laisk ⟩ Miks Eesti pankrotti tüürib?

Eestil on ette näidata suures plaanis võimas edulugu kasvust ja arengust viimase kolmekümne aasta jooksul. Vigu on tehtud, aga häid otsuseid õigel ajal on olnud rohkem. Kõige rohkem tänu võlgneme me ehk kiiretele reformidele 1990. aastatel, aga ka hilisemad suured eesmärgid, liitumine NATO ja Euroopa Liiduga näitena, on olnud eduloo määravaks osaks. Määravaks osaks on olnud ka eestlane ise, kes on vaieldamatult jonnakas, südi, sitke, haritud, andekas ja töökas rahvas.