MAREK STRANDBERG ⟩ Mihhail Kõlvart on juba aastaid etendanud rohelise Tallinna Potjomkini küla

Vene vürst Grigori Potjomkin oli 48-aastane, kui ta 1787. aastal korraldas Vene valitsejale Katariina Suurele retke Peterburist Krimmi. Samal aastal algas järjekordne Vene-Türgi sõda, aga mitte see pole siinkohal oluline. Potjomkin soovis keisrinnale muljet avaldada ning näidata, kui heas seisus on Venemaa asjad. Nii maalitigi Potjomkini korraldusel kaugemale püstitatud plangutustele maju ja kirikuid ning lähemal olevad majad olid lihtsalt kiiresti kokku klopsitud. Sinna suunati ka statistidest elanikke, lubades neile selle eest maksta. Et majad seest uhkemad välja näeksid, kästi kaupmeestel neisse mööblit ja muud nasvärki tuua, ja neilegi lubati maksta ning asjad pärast tagasi anda. Keegi ei näinud paraku kopikatki, aga keisrinna see-eest nurrus rahulolust ja vürsti rind paisus uhkusest.

236 aastat hiljem kannab Tallinn Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Üllatuslikult toimib siingi jätkuvalt see sajanditetagune mudel, kus Katariina rollis on Euroopa Liit, kellele vürst Grigori vaimne vend, temast paar aastat nooremana tegutsev Mihhail Kõlvart-Potjomkin, on järjekindlalt juba aastaid etendanud rohelise Tallinna Potjomkini küla, mille kirevaim esitlus toimus 2021. aastal. Siis valati maha ja hõõruti laiali sada tonni punast plastikulöga ja nimetati tekkinud laigud rattateedeks. Kosmosestki oli näha! Mis siis, et talv tolmu peale valatud polümeeri mereprügiks ja mikroplastikuks muutis – Kõlvart-Potjomkini eesmärk oli ju üllas ning kohalike valimiste aegu sai nii vastu rinda kui trummi taguda: «Tõime tiitli ära!»