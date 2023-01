Arvo Valton ⟩ Soome-ugri rahvaste tulevik vormub impeeriumi varemetel

Enamik prohveteid on ennustatud maailmast enne lahkunud sinna, kus enam oma ennustuste täidemineku kohta vastust ei pea andma. Need vähesed, kes on riskinud ennustada nii lähedast tulevikku, et nad oma ennustatud tuleviku ajal veel elus on, leiavad piisavalt põhjendusi, miks nende ennustus täide ei läinud, kirjutab Arvo Valton.