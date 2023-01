Nädala nägu ⟩ Otsekohene uurija, kes pahandas poliitikuid

Ei ole just tavapärane, et sõltumatu uurimisasutuse juht ütleb demokraatlikus riigis ajakirjandusele otse välja, et poliitikud ja ametnikud on mõnd uurimist takistanud. Ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juhi kohalt taanduv Rene Arikas on aga seda teinud. Seda, kas need süüdistused ka põhjendatud on, selgitab aeg.