Heili Sibrits ⟩ Lävendi lavastamine Alam-Kolka ministeeriumis

Teatrite rahastamismudeli uuenduste läbiviimise kobarkäkk on piinlik. Juhtunu jätab halva maitse suhu ja hing valutab. Kardan, et jääme vaesemaks ja mitte raha, vaid põneva teatri mõttes. Võib ju öelda, et meil on palju lavastusi, liiga palju näitlejaid, aga praegune segadus ei vähenda keskpärast teatrit, mis publikut saalis ei puuduta.