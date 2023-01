Kui statistikaamet tuli 18. jaanuaril välja uudisega, et Eestis sündis 2022. aastal vähem lapsi kui viimase saja aasta jooksul, hakati sündimuse probleemi tõsidust vähehaaval teadvustama ka ringkondades, mis varem pidasid seda pseudoteemaks. Ent Eestis on endiselt poliitilisi jõude, kes arvavad, et eestlaste väljasuremine pole mingi probleem. Sotsiaaldemokraat Eveliis Padar ütleb otsesõnu välja, et eestlaste arv tulevikus on väheoluline teema (Tartu Postimees 25.01.2023).