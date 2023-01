Nädala nägu ⟩ Provokaatorid olid puu otsas, kui pauk käis

Frick kinnitas Paludanile maksmist, kuid väitis, et ei usu, et protest oleks ohustanud Rootsi NATO-taotlust. «Kui ma haldustasu politseile makstes taotlust saboteerin, siis oli see algusest peale ebakindlal alusel.» Küll aga tegi Kremli marionett ettepaneku, et Koraani asemel võinuks Türgi lippu põletada. «Ma justkui vihjasin talle, et ta võiks midagi muud teha,» ütles Frick. Koraani-rüvetaja vihjet ilmselgelt ei mõiganud.