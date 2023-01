Sotsiaalministeeriumi ministrid tõid eile vabariigi valitsuse istungile Heaolu arengukava ja nagu mõnel pool on juba jutuks olnud, tõi see kaasa elava arutelu, et mitte öelda enamat. Tegu on olulise dokumendiga, mis peaks järgmisel kaheksal aastal suunama Eesti töö- ja sotsiaalvaldkonna sihte. Suurem osa arengukavast on kusjuures mõistlikult koostatud ning sobib ka Isamaa erakonna ja ilmselt kõigi perekonda ning ajatuid väärtusi hindavate inimeste vaadetega.