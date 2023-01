JUHTKIRI ⟩ Kahepalgelist juttu valija ei andesta

Üks asi on, mismoodi võtavad eesti poliitikute avaldusi ja kampaaniaid vastu vene valijad ise. Kelle arvamust usaldatakse, kelle oma mitte ja kelle kahekeelsus nähakse kiiresti läbi. Hoiatav näide on Mart Helme, kes oktoobris suutis venelasi hetkeks meelitada sõnumiga, et EKRE pole sõjas ei Venemaa ega Ukraina, vaid hoopis rahu poolt. See avaldus viis EKRE toetuse venelaste seas üheks kuuks rekordkõrgele.

Paraku tekitas avaldus eestlaste hulgas väga tugeva vastureaktsiooni, mis sundis EKREt sõnu tagasi võtma. Tagajärg oli see, et EKRE toetus eestlaste hulgas hakkas langema ja venelaste hulgas langes veel eriti kiiresti ning madalamale kui see oli enne.

See on õpikunäide, et isegi kui eesti ja vene valijad elavad ikka veel suuresti paralleelmaailmades, ei ole võimalik erineva sõnumiga minna püüdma kaht jänest korraga. Tulemus on päris kindlasti läbikukkumine. Üks suuremaid selliseid oli eelmistel riigikogu valimistel Eesti 200 kuulus apartheidi matkiv kampaania. Sõnum oli nii provokatiivne ja ärritav nii eestlastele kui ka venelastele, et erakonna toibumine tagasilöögist võttis aega peaaegu terve valimistevahe.