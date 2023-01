JÜRGEN RAKASELG ⟩ Euroopalikud väärtusvalikud viivad paratamatult kaasava hariduseni

Kaasavast haridusest kõnelemisel näikse Eestis olema nii, nagu Eduard Vilde ühe oma tegelase kaudu on ütelnud: «Nemä om egaüits esi omale «Pisuhännä» tennü ja arvustevä palehigin toda.» Valdkonna teaduskirjanduses on kaasava hariduse olemuslik tuum ehk paigas, kuid rõhuasetusi ja detaile on pidevalt kas lisandumas või ülevaatamisel.