MARTIN PENT ⟩ Kaasav haridus on ilus aga vastuoluline idee

Ajal, mil maailm kaotab järk-järgult pooltoone ja tõmbub üha mustvalgemaks, on meil endiselt alles kaasava hariduse ideaal. See on asjalik mõte, millest on hea rääkida, kuid mille praktikas rakendamine tekitab palju vasturääkivusi, kirjutab toimetaja Martin Pent.