MAIT KRAUN ⟩ Toimetulekukriisist toovad meid välja tuumaenergia ja tarbimismaksude alandamine

Energiakriis on pannud Euroopa valitsusi kehtestama energiahindadele hinnalagesid. Üks näide on Ühendkuningriik, kus hindu kontrollima pidanud hinnalage on järjest tõstetud – juba see näitab, kui kehv see lahendus pikaajaliselt on. Eraldi hinnalagi on kehtestatud nii energiafirmadele kui ka tarbijatele. Nende kahe vahe maksab valitsus kinni.