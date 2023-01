On tõsiasi, et Venemaa ja teised diktatuurid tegelevad sihipäraselt demokraatlike riikide inforuumi mürgitamisega. Selle vastu aitab vaid see, kui rahvas on piisavalt tark. Ehk siis on saanud juba põhikoolieas tugevad alusteadmised ning õppinud analüüsima ja kriitiliselt mõtlema.