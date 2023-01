Tuul Sepp ⟩ Miks krokodill poisi surnukeha päästjatele viis?

Me võime ju püüda leida põhjenduse sellele, miks krokodill inimlast kannab. Paljud krokodilliliigid on hoolitsevad lapsevanemad, kes oma poegi kaasas tassivad, ning see käitumisviis võib mõnikord teise liigi esindajale üle kanduda. Sama näeme ka inimesel - me võime õrnalt hoolitseda koera, kassi või roti eest, kasutades neidsamu käitumisviise, mis loodus on meile andnud oma laste eest hoolitsemiseks. Krokodillide käitumise uurijad on neid ka nimetanud mängulisteks loomadeks. Näiteks võivad nad üksteist vahel lihtsalt lõbu pärast seljas kanda. Seega on võimalik, et krokodill lihtsalt mängis lapse kehaga, ja pani lapse inimesi kohates maha, sest keskkond enam ei soosinud mängu.