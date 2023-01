Mart Kuldkepp ⟩ Ukraina sõja hind Venemaa jaoks tõusis just oluliselt

Muret on tekitanud muidugi ka Vene relvajõudude sammud, mida Vene propaganda püüab alati võimalikult ähvardavana näidata.

Siiski on loodetavasti paljudele olnud juba algusest peale selge, et Venemaa seda sõda võita ei tohi, pikemas vaates ka õieti võita ei saa. Venemaa teadaolevad sõjasihid kuuluvad fantaasia valdkonda ning on seetõttu juba iseenesest saavutamatud. Ka objektiivses mõttes pole Venemaal ammu enam realistlikku lootust tekitada mingit uut stabiilset välispoliitilist konjunktuuri, mis oleks Vene riigi huvide seisukohalt parem kui 2022. aasta 24. veebruari eelne seis. Pyrrhose võit paljastub varem või hiljem siiski kaotusena.