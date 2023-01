Vladimir Juškin ⟩ Mis meist saab, kui Putinit pole?

Eelmise aasta 22. detsembril pidasid presidendid Joe Biden ja Volodõmõr Zelenskõi pärast kohtumist Valge Maja ovaalkabinetis ühise pressikonverentsi. Ukraina ajakirjanik Olga Košelenko esitas Bidenile küsimuse: «Kas USA saab Ukrainale pakkuda kõiki vajalikke võimeid kõigi territooriumide viivitamatuks vabastamiseks?» Biden andis pika vastuse, kuid selle sisu peitus ühes lauses: «Mõte, et me anname Ukrainale sõjalisi vahendeid, mis on põhimõtteliselt erinevad nendest, mis juba riiki saabuvad, võib potentsiaalselt lõhkuda NATO ja lõhestada Euroopa Liidu ja kogu ülejäänud maailma.»