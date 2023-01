JUHTKIRI ⟩ Nüüd Leopardid, Abramsid tulevad mürinal kõik

Tegelikult ütles Saksamaa juba Ramsteinis liitlastele, et aeg on käes hakata Ukraina sõjaväelasi Leopardi tankidel koolitama. Võib arutleda, mis olid need välised või sisemised põhjused, miks sakslased otsuse tegemiseks lisaaega vajasid, kuid olulisem on rõhutada, et tegelik ettevalmistus lõppotsuse viibimise tõttu ei kannatanud.

Ramsteini kohtumine oli eriline, sest esmakordselt otsustati anda Ukrainale sellist sõjalist abi ning sellises mahus, mis võimaldab minna kaitselt üle pealetungile. Berliini kolmapäeval tehtud otsus Leopardide kohta on selle paketi väga oluline osa, kuid abipakett tervikuna on veel palju laialdasem. Leopardid ja lisaks Abramsid, mida USA samuti on lubanud, ning Briti Challengerid – need on kirsid tordil.

Kas me oleme sõja suure läbimurde lävel, seda näitab siiski veel aeg. Erinevad analüütikud on ennustanud Venemaa suurpealetungi, kuid arvamused lahknevad selles, millal Moskva selleks valmis on. Ukrainlased hoiatavad lähemate kuude eest, aga lääne analüütikud arvavad pigem, et Venemaa pole selleks suuteline enne kui aasta teisel poolel.

Ukraina relvajõudude ees on kaks suurt ülesannet. Esiteks tuleb agressori uus pealetung tagasi lüüa ning teiseks on vaja vabastada nii palju Ukraina alasid, kui on vähegi võimalik.