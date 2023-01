Kiri keskkonnaministrile ⟩ Miks tuleks Tartu Sanatooriumi park võtta riikliku kaitse alla

Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) seisab jätkuvalt Eesti looduse väärtuste säilimise eest, sealhulgas linnades asuvate loodusväärtuste eest. Üks selline on Tartu Sanatooriumi park, mis muu hulgas on seotud rohkem kui sajand tagasi tegutsenud rahvuskultuuri ja -teaduse suurte inimestega, Aino ja Oskar Kallase ning Aleksander Eisenschmidtiga. Seisame jätkuvalt selle seni veel kaitse alla võtmata pargi tervikliku säilitamise eest ja palume Keskkonnaministeeriumilt otsustavaid samme sellele pargile riikliku kaitse kehtestamiseks. Eriliselt suure ja pöördumatu kahju võib kaasa tuua selle protsessiga hilinemine. Sellest veel halvem variant oleks menetluse mittealgatamine, nii nagu on kahetsusväärselt leidnud Keskkonnaamet oma kitsavaatelises ekspertiisis Tartu Sanatooriumi pargi kaitse alla võtmise menetluses.