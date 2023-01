TOOMAS ALATALU ⟩ Geopoliitika loeb nii eestlaste kui ka juutide puhul

18. jaanuaril viibis Venemaa president Vladimir Putin Peterburis ja kohtus seal sõjaveteranide, blokaadi üleelanute ja sõjatehase töötajatega. Kuna oli ära jäetud Putini aasta lõpu pressikonverents ja ka ettekanne riigiduumale, üritati neid kompenseerida lavastusega «rahvas küsib – Putin vastab». Varem kooskõlastatud dialoogidest jäi paratamatult meelde ühe nn genotsiidi kohtuprotsessidel tunnistajaks olnud naisaktivisti kurtmine: «…on väga solvav, et pole leitud dokumente eestlaste osavõtust Leningradi piiramises, kuigi me kõik teame, et nad olid siin.»

Kuna veebilehel kremlin.ru on see toodud jutumärkides, on see tsitaat kohtumaterjalidest ja nii mainit ettekandja kui ka Putin ise rääkisid 11 riigi esindajate kaasalöömisest Leningradi piiramisest aastail 1941–1944. Karta on, et see kentsakas ja kahtlust külvav sõnum saadab meid kaua.