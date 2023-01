Mauri Sööt ⟩ Eestivenelaste vanem põlvkond näeb sõja süüdlasena pigem Ukrainat ja läänt kui Venemaad

Ainuüksi integratsiooni taotlusest lähtudes ja turunduse kaalutlusi kõrvale jättes oleks hea, kui mõlemad rahvusgrupid saaks jälgida identset meediasisu. Samas saab kasu olla vaid sellisest sisust, mida päriselt ka tarbitakse, sestap peab selle loomisel, mõistetavaks vormimisel ja kohale toimetamisel arvestama rahvusgruppide omapärasid ja eelistusi.

Oleksime ka riigina tugevam, kui eestlastel ja eestivenelastel oleks suurem ühisosa. Asju, mis meid ühendab, leidub piisavalt. Sel teemal on Havasi uuringu järgi valdav enamik mures näiteks hinnatõusu pärast ja just ühisosa rõhutamine on see, mis igasuguste poolte läbirääkimisi on edasi viinud.

Mida ette võtta?

Et uskumise tasandile kinnistunud veendumusi on raske vastassuunda pöörata, kogesime näiteks koroonaaja aruteludes vaktsineerimise teemal. Uusi infokilde kipume ikka pusletükkidena olemasolevale maailmapildile sobitama – eelistades neid, mis seda kinnitavad, ja heites muu kõrvale. Õnneks oleme ühiskonnana aru saanud objektiivse meediaruumi vajalikkusest. Üha enam leidub meediakirjaoskuse edendamise algatusi. Aasta jooksul on Eesti meediamajad avanud uusi venekeelseid kanaleid ja ETV+ loomine on end tänaseks õigustanud. Viimastega on siiski jätkuv järjepidevus, kannatlikkus ja piisav turundamine oluline, sest harjumused on visad muutuma ja kujundatavad hoiakud veel enam.