ARI DUBIN ⟩ Otepääl kirjutati raamat

Jah, üle aasta tagasi nii juhtus. Helistas vallavanem, kiitis, ütles, et juhtub harva, vaja tähistada, vaja teha kohtumise lugejatega, sest juttu on ka Otepää inimestest, pealegi elab autor Otepää vallas. Ei saa salata, raamatus on jutt põhiliselt Eesti ansamblitest, lauljatest ja selle ringkonna inimestest, kes elasid ja tegutsesid eelmise sajandi lõpukolmandikul.

Autor ise arvas, et see raamat («Ma lihtsalt olin kohal») tavainimesi ei huvita, see on põnev vaid tolle aja muusikainimestele. Raamatut levitatigi ainult nende ja huviliste vahel. Siis aga hakkasid kostma hääled, et mis tähendab muusikainimestele, see on huvitav kõikidele, kes sel ajal elasid ja neid inimesi teadsid.

Esimesena reageeris TÜ õppejõud, raadiohääl ja tänaseks suure ajalehe peatoimetaja. Oli raamatu läbi lugenud ja käskivas toonis «nõudis», et teos jõuaks raamatukogudesse. Autor pöördus raamatukogude ühingu poole, sealt paluti saata lühitutvustuse ja vastukajasid, kui neid üldse on.

Oli küll, autor pani siis kõik kirja, häid sõnu ütlesid Ivo Linna, Reet Linna, Robert Kõrvits, Raimo Aas, Aivar Pohlak, Olavi Pihlamägi, professorid Andres Uibo, Riho Gross ja Olav Ehala, ka Peeter Volkonski, Juku-Kalle Raid, Einar Kapp jpt. See seltskond ilmselt mõjus, kohe hakkas meilipost täituma soovikirjadega ning mitukümmend raamatut leidsid oma koha üle Eesti raamatukogudes.