INDREK SIRP ⟩ Nursipalu harjutusala laiendamine on näide «mitte minu tagahoovi»-meelsusest

Eesti on üks väikseima asustustihedusega Euroopa riike. Euroopa Liidu riikidest on veel hõredamalt asustatud vaid Rootsi ja Soome. Lätiga oleme ühel pulgal oma 29 inimesega ruutkilomeetri kohta. Meil justkui maad peaks jätkuma. Kui aga soovitakse midagi suuremat rajada, siis selgub, et sobivat maalappi on võimatu leida, sest igal pool on kas inimesed või loodus ees. Eestisse on suurte taristuobjektide rajamine muutunud aina keerukamaks. «Mitte minu tagahoovi»-põhimõte on tugevalt juurdunud. Eks see ole demokraatlikus ja eraomandit austavas ühiskonnas ootuspärane. Teisalt on meil ühistes huvides vaja leida sobivad kohad nii raud- ja maanteedele, kaitseväe väljaõppealadele, tuule- ja päikeseparkidele, tööstusettevõtetele kui võimalik, et ka tuumajaamale.