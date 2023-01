Juhtkiri ⟩ Teatrite uus rahastussüsteem on läbimõtlematu ja lõhnab poliitilise suva järele

Peale selle, et omavahel on tülli pööranud teatriinimesed, vaatavad neid kui rahasaajaid tõenäoliselt kadeda pilguga teiste kultuurivaldkondade esindajad. Näiteks kirjanikud ja raamatukogutöötajad on viimasel ajal kurtnud pidevalt väheneva rahastuse üle, tuletagem meelde kasvõi laenutushüvitiste vähenemist. Nii rääkis ka Tallinna Kunstihoone juht Paul Aguraiuja ERRile, et kujutava kunsti valdkonda koheldakse teisiti, tuues näiteks, kuidas kunstitaotlusele ei leita 20 000 eurot, aga teatrid saavad juurde 850 000 eurot. Seega pole riigi suhtumine kultuuri ühtlane ja süstemaatiline.