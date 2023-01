Andrus Kaarelson ⟩ Sotsid, palgad tõusevad Eestis ilma teie «abita»

Hoolimata haprast majandusolukorrast ning faktist, et riigieelarve jooksevkulude defitsiit 1,5 miljardit eurot on aegade suurim, valavad sotsiaaldemokraadid veel õli tulle juurde ning soovivad hüppeliselt tõsta alampalka 1200 euroni. Selline helde rahakülv oma valijagruppidele võib saada riigieelarvele ja meie maksumaksjatele suureks koormaks – see valimislubadus nõuaks riigieelarvest sadu miljoneid eurosid.

Samuti toob see kaasa ettevõtete ebamõistliku toetamise, et töökohad säiliks, ning toetuste vähenemisel paratamatult ikkagi töökohtade kadumise. See on väga halb stsenaarium, mis makstakse lühikeses perspektiivis kinni riigieelarve kuludest ning pikas perspektiivis viib see uute maksutõusudeni. Maksude tõstmine aga ongi sotside soov: alampalga kergitamise hinnaks on nende programmist tulenevalt tulumaksu tõus 28 protsendini alates 3000 euro suurusest brutopalgast.