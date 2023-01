Jüri Kotšinev ⟩ Gerassimovi määramine kärbib Prigožini ja Kadõrovi tiibu

Putin vahetas eelmisel nädalal välja Ukrainas sõdiva Vene armee ülemjuhataja Sergei Surovikini (s 1966) Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi (s 1955) vastu. See kaadrimuutus räägib nii mõndagi Venemaa poliitilisest hetkeolukorrast. Eelkõige näitab see vahetus, et president Putin toetab praegu kaitseministeeriumi ja paneb samal ajal kogu vastutuse sõjategevuse eest Ukrainas kaitseministeeriumi õlgadele.

Eelmisel kolmapäeval teatas «Putini kokk» Jevgeni Prigožin (s 1961), kellel Putin lubas moodustada oma eraarmee Wagner ja sellega Ukrainas sõdida, et tema palgasõdurid vallutasid Soledari linna Bahmuti juures. Vene kaitseministeerium teatas reedel, et just Venemaa regulaararmee vallutas Soledari. Selle teate lükkas omakorda ümber Ukraina relvajõudude pressiteenistus teatades, et lahingud linna pärast jätkuvad.