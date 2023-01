JUHTKIRI ⟩ Eesti-Vene diplomaatiliste suhete madaldamine on Ukraina sõja taustal loogiline

Vene välisministeerium andis esmaspäeval teada, et Eesti suursaadikul Venemaal Margus Laidrel tuleb lahkuda 7. veebruariks. Lisaks kutsus Venemaa koju ka oma suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi. Diplomaatilised suhted küll ei katke, kuid on madalamal tasemel.

Ukraina sõda on Eesti-Vene suhetes palju muutnud. 2019. aastal kohtus president Kersti Kaljulaid Kremlis Vene presidendi Vladimir Putiniga ja ehkki kohtumisele mingit läbimurret ei järgnenud, valitses lootus, et idanaabriga on võimalik vähemalt rääkida. Nagu me hästi teame, see lootus ei täitunud.