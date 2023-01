Sisseränne Eestisse on väljarännet ületanud nüüdseks juba seitsmel järjestikusel aastal, sõda Ukrainas on rändele hoogu juurde andnud. Kui protsessides toimub suurem muutus, siis peaks see kajastuma poliitikas. Olukorras, kus Eestisse tulla soovijaid on varasemast enam, tuleb vastata mitmele küsimusele.