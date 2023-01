Aimar Altosaar ⟩ Venemaa inforünnakuks tuleb valmistuda nagu maavärinaks

Me võime aga jaapanlastelt õppida, kuidas elada pideva eksistentsiaalse ohu tingimustes. Jaapan asub saartel, kus maa mandrilaamade liikumise tõttu pidevalt väriseb. See põhjustab aeg-ajalt ränki purustusi ja inimohvreid. Töökad ja leidlikud jaapanlased on õppinud sajandite jooksul selle ohuga koos elama, nende ehitiste konstruktsioonid on paindlikud ega purune kergelt ning nad ise reageerivad kergematele ja isegi raskematele maavärinatele stoiliselt.