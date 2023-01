Märt Läänemets ⟩ Jutt Hiina välispoliitika kannapöördest on kole naiivne

«Me oleme kindlalt vastu USA ekslikule Hiina-poliitikale ja me otsime õiget teed, mida mööda minnes mõlemad maad saaksid teineteisega läbi. Kuna USA näeb Hiinat kangekaelselt peamise võistlejana ning rakendab Hiina vastu räiget blokaadi, survestamist ja provokatsioone, on Hiina-USA suhted vajunud tõsistesse raskustesse. Vastuseks on Hiina võtnud ette resoluutseid tegevusi sellisele võimupoliitikale ja tülinorimisele vastu astumiseks, näidates õiget teed avatud ja siira suhtlemise kaudu.»

Uue ministri nostalgiline arvamuslugu 4. jaanuari Washington Postis, mis on pikitud Hiina majandus- ja kultuuritegevuse ülistamisega USAs, sekundeerib sellele. Hiljuti tekitas aga kõneainet Financial Timesi lugu, mille põhisõnum oli, et majandushuvidest lähtuvalt ei jää Hiinal muud üle kui läänega suhteid parandada, võita tagasi sõpru ning distantseeruda Venemaast, kui see peaks uuele kursile takistuseks osutuma ja viima Hiina isolatsiooni. Nii tundubki, et äkki Hiina on muutumas. Lääs on seda oodanud ja lootnud – ja ikka korduvalt vastu pükse saanud. Kas nüüd astutakse sama reha otsa?