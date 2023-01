Ukraina sõda on viinud riigieelarve kontekstis poliitikute fookuse kaitsekulude tõstmisele. See on ka õige. Ja enne valimisi enesestmõistetav, kuna toob valijad koju. Kuid selle kõrval oleme ära unustanud tervishoiusüsteemi, mis on Eestis alarahastatud.