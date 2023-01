Oliver Loode ⟩ Laseme emakeele valiku vabaks

Kas teate, mis ühendab Strasbourgi Setomaaga? Näiteks see, et mõlemas paigas on hiljaaegu arutatud Eesti keelepoliitikat ja jõutud järeldusele, et Eestis võiks igal inimesel olla õigus vabalt määratleda oma emakeelt. Praegu see nii ei ole. Ja kuigi Tallinn siin vastuolu ei näe, ei tee see probleemi olematuks, kirjutab kolumnist Oliver Loode.