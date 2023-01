JUHTKIRI ⟩ Estonia vraki saladused tuleb tuua päevavalgele

Olgu Estonia merekõlblikkuse kahtluse alla seadmine nii halb, kui see ka on, välistab selline versioon ikkagi võimaluse Estonia tahtlikust uputamisest pommiplahvatuse või allveelaevaga. Inimlik rumalus ja ahnus on samas asjad, mis on nii vanad kui inimkond ise.

Rene Arikas on öelnud, et uurimist on takistanud ka asjaolu, et pigem tuli teha enam administratiivtööd, kui reaalselt vrakki uurida. Postimees on korduvalt kirjutanud, et esmajoones vajavad vraki uurijad rahu ja poliitilist erapooletust oma töö tegemiseks. Valitsuse rahastus uurimiseks on olnud ebapiisav.