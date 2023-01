Jevgeni Krištafovitš ⟩ Meil pole raha ega soovi latentseid putiniste aidata, julgeid režiimivastaseid aga küll

Kui selliseid varjatud putiniste liiga palju sisse lasta, tuleb pärast nende väljasaatmiseks kulutada politseiressursi, sest juriidilised protseduurid on õigusriigis väga kallid. Tekib loogiline küsimus: kas me vajame praegu lisakulutusi või on parem see raha anda Butšast või Mariupolist vastsündinuga põgenenud Ukraina ema abistamiseks? Samuti võib selle raha eest saata Ukraina relvajõududele appi uue HIMARSi, et Putin saaks kiiremini lüüa, sõda lõpeks ja sisenemispiirangud kaotataks.

Õiguslikult on agressorriigi kodanikele seatud piirangud täiesti tavaline praktika. Välismaalaste riiki sisenemine ei ole õigus, vaid privileeg, mida tuleb sõja ajal võimaldada vaid erandjuhtudel. Näiteks kui see on vajalik perekondlikel põhjustel, on vastuvõtva riigi huvides või tagab kaitse potentsiaalsetele pagulastele.

Venemaalaste hulgas on ainult üks kategooria kodanikke, kes võivad alati ja tingimusteta varjupaika otsides meie abiga arvestada – need on need, kes on kõik need aastad võidelnud Putini kuritegeliku režiimi vastu, on püüdnud ära hoida sõda või võidelnud selle tagajärgedega. Kes kahjustasid agressori armeed või õõnestasid muul viisil hullunud diktaatori sõjamasinat ja nõrgestasid seda. Kõik need inimesed on samuti põgenikud, nad on oma poliitilise ja kodanikutegevuse tõttu ohus, seega oleme kohustatud neid aitama.