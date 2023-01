AK kirjanduskool ⟩ Albert Kivikas – Eesti saatuse-aastate kirjanik, kes kritiseeris Tammsaaret

Tegu on autori isiklikest mälestustest läbi põimitud kireva ajastukroonikaga, mille esimene, koolipoiste osalemist Vabadussõjas kujutav osa sai ilmudes kohe legendaarseks. Eesti kirjandusloos ongi ainult kaks sellist üleöö legendaarseks muutumise juhtumit: A. H. Tammsaare «Tõde ja õigus» 1926. aastal ja Kivika «Nimed marmortahvlil» kümme aasta hiljem. Need väliselt karmijoonelised teosed puudutasid millegagi hellalt lugejate kõige varjatumaid ja õrnemaid närviotsi. Need olid Eesti.